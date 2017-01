'Deadpool' meest illegaal gedownloade film

Door: redactie

2/01/17

'Deadpool' was in 2016 de meest illegaal gedownloade film. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst van TorrentFreak. Hoeveel keer de film is binnengehaald is niet bekend. In tegenstelling tot eerdere jaren geeft de torrent-site geen cijfers.