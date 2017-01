Met Belgische app stuur je bericht naar de toekomst

SVEN SPOORMAKERS

2/01/17

© ThinkStock.

Een berichtje dat je niet meteen kan lezen, maar pas op een bepaalde datum of specifieke plaats. Dat zou weleens dé technologiehype van 2017 kunnen worden. Chestnote, zo heet de app, is bovendien 100% Belgisch.

© kos.

"Facebook, WhatsApp, Snapchat, sms, mails... Je krijgt tegenwoordig zoveel meldingen dat je ze niet meer gelezen krijgt. Wij wilden iets anders: een bericht waarop je moet wachten, waarnaar je verlangt", zegt bedenker Tom Le Clef (47). "Met onze app kan je boodschappen naar de toekomst sturen. Hoever die toekomst ligt, kies je zelf - van een paar uur tot tientallen jaren later."



