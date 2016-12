Cyberaanvallen op VS via Nederlandse servers

Koen Voskuil

30/12/16 - 15u02 Bron: AD.nl

President Obama en president Poetin. © AFP .

De cyberaanvallen op de Democratische Partij tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn deels gepleegd vanaf Nederlandse internetservers. Dat blijkt uit informatie van het Amerikaanse Homeland Security.

De Amerikaanse president Barack Obama verdenkt het Kremlin van het plegen van de cyberaanvallen waardoor mails van de Democratische partij op straat zijn beland.



Bij de aanvallen zijn acht Nederlandse servers gebruikt, blijkt uit technische gegevens die Homeland Security naar buiten bracht. De internetservers staan in Rotterdam, Naaldwijk en op meerdere plaatsen in Amsterdam en horen bij tenminste zes in Nederland ingeschreven hostingbedrijven. In totaal zijn honderden servers over de hele wereld gebruikt.

Afgesloten Het is niet bekend wie de Nederlandse servers heeft gehuurd. De meeste hostingbedrijven willen geen enkel commentaar geven. Een medewerker van een Amsterdams hostingbedrijf zegt tegen het AD dat "de server in augustus is afgesloten omdat er spam mee werd verstuurd."



Volgens oud-hacker Rickey Gevers is het niet ongewoon dat bij cyberaanvallen op Amerika Nederlandse internetservers worden gebruikt. "Amsterdam heeft de snelste onderzee-verbinding naar de VS. Hackers maken gebruik van onze uitstekende internetfaciliteiten."