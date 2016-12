Vrouw doet schokkende ontdekking over zichzelf op haar moeders Facebookpagina

Koen Van De Sype

29/12/16 - 10u57 Bron: Mirror, The Sun

© Facebook.

De Argentijnse Silvina Martinez Pintos (31) beleefde de schok van haar leven toen ze onlangs door oude foto's bladerde die haar moeder op Facebook had gezet. Op een van de beelden was de vrouw te zien net voor de geboorte van Silvina. En ze bleek helemaal niet zwanger te zijn.

Silvina confronteerde haar moeder met haar ontdekking en die bekende dat ze haar geadopteerd had. Heel veel kon ze haar niet vertellen over haar afkomst. Of wilde ze niet zeggen. Alleen dat haar moeder 16 jaar was toen ze beviel en dat de behandelende dokter Ricardo Carminatti heette. De vrouw uit Mar Del Plata postte haar verhaal op Facebook in de hoop haar biologische moeder op het spoor te komen. "Deze ontdekking doen was hard", vertelt ze. "Hopelijk kom ik via deze weg meer te weten over haar. Ik wil haar niet vinden om haar te veroordelen voor wat ze deed, maar gewoon om meer te weten te komen over mezelf en over mijn identiteit."

Silvina schrijft in haar post dat ze geboren werd op 27 maart 1985 in het Modeloziekenhuis in Trelew. Het was 11.30 uur in de voormiddag. Net na haar geboorte namen haar adoptieouders haar mee naar La Plata, waar ze elf jaar woonde. Daarna verhuisde ze naar Mar Del Plata. "Ik wil erg graag weten wie de vrouw is die me op de wereld heeft gezet. En naar haar verhaal luisteren. Ik wil graag weten of ik op haar lijk. En of ik bijvoorbeeld nog broers of zussen heb", schrijft ze.



Kinderen

"Ik heb zelf twee kinderen. Eentje lijkt erg op mijn man, de jongste lijkt op mij. Maar het intrigeert me op wie ík lijk. Misschien is mijn echte moeder intussen wel overleden, dat weet ik niet. Net als mijn adoptievader. Maar als ik het te weten kon komen, zou ik dit hoofdstuk kunnen afsluiten. En dan kan ik weer verder met mijn leven."