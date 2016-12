Twitter komt met 360 gradenvideo

Door: redactie

Twitter en dochterbedrijf Periscope hebben het mogelijk gemaakt om live video in 360 graden te streamen. De Engelse Periscope-ster Alex Pettitt had woensdag de eer om de eerste 360 gradenbeelden te streamen via de dienst.