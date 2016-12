Facebook weet veel meer over ons dan het beweert

redactie

28/12/16 - 18u51 Bron: ProPublica

© Pixabay.

Facebook vertelt ons wat ze allemaal over ons weten. Zo weet het netwerk waar we wonen, wat onze hobby's zijn of welke muzieksmaak we hebben. Maar Mark Zuckerberg en co laten helemaal niet het achterste van hun tong zien. Want Facebook koopt extra, vaak gevoelige, informatie over ons die wij niet hebben prijsgegeven, zoals bijvoorbeeld ons inkomen of het aantal kredietkaarten in onze portefeuille.

Facebook beweert dat het informatie krijgt van verschillende bronnen, maar het bedrijf vertelt er niet bij dat het ook informatie koopt van zogenaamde 'data brokers', die informatie verzamelen over het offline leven van de Facebookgebruikers.



"Ze zijn niet eerlijk", zegt Jeffrey Chester, directeur van het Centrum voor Digitale Democratie. "Facebook bundelt informatie van tientallen databedrijven om gebruikers te kunnen targetten voor commerciële doeleinden. Die gebruikers zouden ook toegang moeten hebben tot die informatie, maar dat is niet het geval."

Verschillende platformen Facebook beweert dat het gebruikers niet vertelt over die extra informatie, "omdat die data niet door Facebook is verzameld en omdat die informatie wereldwijd beschikbaar is". "De databedrijven waarmee we samenwerken, werken doorgaans voor verschillende platformen en niet enkel voor Facebook", aldus Steve Satterfield, privacydirecteur bij Facebook.



Wie niet wil dat Facebook toegang heeft tot die extra informatie, moet volgens Satterfield de databedrijven contacteren, maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Julia Angwin, die in 2013 een boek schreef over privacy, probeerde databedrijven te contacteren om haar privacy te beschermen. Maar bij de overgrote meerderheid van de bedrijven slaagde ze er niet in haar data te laten verwijderen.