Daar zijn ze weer: de blokkende studenten en hun (gênante) bekentenissen

Door: Fien Tondeleir

28/12/16 - 18u15

© RV.

Daar zijn ze weer: de examens en dus ook de vele grapjes én - vaak gênante - bekentenissen. De Facebookpagina 'UGent Confessions' is veruit de populairste uitlaatklep voor al wie achter zijn studieboeken zit, met maar liefst 93.000 likes. We selecteerden voor u de leukste inzendingen.

Elke blokperiode heeft zijn hype: studenten die de meest lachwekkende quotes van professoren online gooien bijvoorbeeld, het spelen van het gezelschapsspel 'Stef Stuntpiloot' - vooral Nederlandse studenten waren er dol op -, het versturen van de meest ranzige afbeeldingen op Snapchat tot de 'Spotted'-pagina's waarop mannelijke en vrouwelijke studiegenoten op zoek gingen naar hun toevallig voorbijwandelende crush.



Een blijvertje is echter 'UGent Confessions', sinds december 2014 online gegooid en, net als bovenstaande rages, een ideaal hulpmiddeltje om wat stoom af te laten. En dat blijken studenten ook echt nodig te hebben.



"Studenten staan onder stoom. Ze hebben een ventiel nodig, willen eens goed lachen of hun hart luchten", liet communicatieprofessor Pieter Verdegem vorig jaar aan onze krant weten. "Die openheid versterkt het groepsgevoel: 'we zitten in hetzelfde schuitje, laten we elkaar steunen'."



Wie door de pagina scrollt, hoeft niet te hopen op serieuze verhalen of bekentenissen. Lachen is vooral de boodschap, en af en toe eens je wenkbrauwen fronsen...