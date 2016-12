Facebook Safety Check aan door nepnieuws

Door: redactie

Facebooks veiligheidscheck is maandag door nepnieuws aangegaan. Een reeks berichten over een explosie in Bangkok zorgde ervoor dat de functie aanging, meldt The Verge. Die berichten waren echter nep en linkten allemaal door naar een artikel uit de Bangkok Informer over een bomaanslag op de Erawan tempel in 2015. Na een uur schakelde Facebook de veiligheidscheck uit.