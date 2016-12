Facebook kreeg er in 2016 opnieuw 700.000 nieuwe Belgische gebruikers bij

Door: redactie

28/12/16

Facebook telde in december van dit jaar 6,6 miljoen Belgische gebruikers, een stijging met 700.000 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De sociaalnetwerksite van oprichter Mark Zuckerberg blijft daarmee afgetekend de populairste in ons land. Dat schrijft Bruno Peeters, de referentie in België op het gebied van statistieken omtrent sociale media, op zijn blog.