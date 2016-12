Belg verstuurt steeds meer kerstwensen via sociale media

Door: redactie

25/12/16 - 17u13 Bron: Belga

© thinkstock.

De Belgen versturen hun kerstwensen steeds meer via sociale media als Facebook, WhatsApp, Instagram en Twitter. Dat blijkt uit cijfers van de operatoren Proximus, Orange, Base en Telenet voor kerstavond en -nacht. De sms heeft duidelijk afgedaan voor het overmaken van warme kerstgroeten.

Proximus noteerde 78.000 GB aan mobiel dataverkeer, een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Er werden bijna 9,8 miljoen sms'jes verstuurd, een daling met zo'n 15 procent tegenover kerstavond 2015.



Bij Orange werd 35.000 GB aan wensen verstuurd in de vorm van foto's en filmpjes, of liefst 60 procent meer dan een jaar geleden. Er werden 7,26 miljoen sms'jes verstuurd, 20 procent minder tegenover 2015.



Klanten van Base verstuurden voor 20.150 GB aan data, een stijging met 36 procent. Klanten van Telenet verbruikten 8.775 GB, een kwart meer dan vorig jaar. Telenet telde zo'n 2 miljoen verzonden sms'jes: weliswaar een stabiel cijfer, maar omdat het aantal klanten gegroeid is, betekent dat een daling van het aantal verstuurde sms'en per klant. Bij Base daalde het aantal verstuurde sms'jes met 20 procent, tot ongeveer 3,9 miljoen.