Canada: "Breedbandinternet is basisdienst"

Canada heeft bepaald dat breedbandinternet een ''basistelecomdienst'' is. Alle Canadezen moeten over een internetverbinding met een downloadsnelheid van ten minste 50 Mbps en een uploadsnelheid van 10 Mbps kunnen beschikken om ''mee te kunnen doen in de digitale economie''.