Vergelijkingswebsite Skyscanner in Chinese handen

De grootste Chinese online reisaanbieder, Ctrip, koopt de Schotse vergelijkingswebsite Skyscanner voor 1,4 miljard Britse pond, omgerekend zowat 1,79 miljard euro. De transactie zou tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn.

Op www.skyscanner.net kunnen klanten tarieven van luchtvaartmaatschappijen vergelijken, maar ook van hotels en huurwagens. De website is beschikbaar in meer dan dertig talen, elke maand maken meer dan 60 miljoen mensen gebruik van de site.



Met de overname wil Ctrip zijn internationale activiteit versterken. Zo'n 120 miljoen Chinezen reisden het afgelopen jaar naar het buitenland, dat zijn er dubbel zoveel als in 2010.



Het management van Skyscanner blijft ook na de overname in het zadel.