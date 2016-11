Zo kan je zelf de verspreiding van nepnieuws op Facebook stoppen

© Facebook.

De Amerikaanse verkiezingen werden beïnvloed door nepnieuws, sommigen experts beweren zelfs dat Donald Trump zonder die valse berichten niet gewonnen zou hebben. Facebook ligt sindsdien erg onder vuur, omdat het bedrijf achter de sociaalnetwerksite niet genoeg zou hebben gedaan om de verspreiding ervan tegen te gaan. Maar wist je dat je zelf stappen kan ondernemen om vals nieuws in de kiem te smoren? Je leest hieronder hoe.

Denk ook zelf na

Maar het is ook belangrijk dat je zelf goed beseft wat je deelt. Lees alle links en posts voor je ze deelt of liket. Vraag jezelf steeds af: heb ik deze bron/website al eens gezien? Is het verhaal gebaseerd op betrouwbare bronnen of sites? En als laatste: berichten andere, betrouwbare sites ook over dit gebeuren/fenomeen?