"Geen gevoelige plannen nucleaire sites op Darknet gevonden"

Door: redactie

22/11/16 - 16u19 Bron: Belga

© epa.

De veiligheidsdiensten noch een private firma hebben op het Darknet documenten gevonden van nucleaire installaties die een ernstig veiligheidsrisico inhielden. Dat heeft directeur Miguel De Bruycker van het Centrum voor Cyberveiligheid (CCB) vandaag in de Kamer verklaard.

Vorige maand schreven de kranten van Sud Presse dat er ultrageheime plannen van de kerncentrales van Tihange op het internet circuleerden. Ze waren niet terug te vinden met gewone zoekrobots, maar zouden aanwezig zijn op het Darknet, een reeks verborgen netwerken die voornamelijk worden gebruikt door misdadigers.



In de subcommissie Nucleaire Veiligheid verklaarde De Bruycker dat het Centrum voor Cyberveiligheid onmiddellijk naar de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst is gestapt met de vraag of zij documenten over Tihange of kerncentrales op het Darknet terugvinden die een risico inhouden. Ook een private firma werd daarvoor gepolst. Een "ethical hacker" bood zichzelf bovendien spontaan aan.



Niet dus. "Geen enkele van onze informatiebronnen vond de plannen van de nucleaire installaties in Tihange of documenten van nucleaire installaties die een ernstig veiligheidsrisico inhielden", aldus De Bruycker. Wel waren er indicaties dat een jaar geleden "een document" beschikbaar was op een server van een buitenlandse onderaannemer in het buitenland. Volgens de CCB-directeur was die informatie onvoldoende concreet. "Dit is giswerk", luidde het.



Bij verschillende parlementsleden rees de vraag of dit nu een bewijs is dat de documenten helemaal niet op het internet de ronde doen. Vanzelfsprekend kon De Bruycker daar geen sluitend antwoord op geven, al merkte hij op dat de inlichtingendiensten en de private firma ze niet hebben teruggevonden. "Misschien zitten de documenten er niet, of misschien is er iets anders aan de hand. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg".