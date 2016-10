Privacy facebookgebruikers is erop vooruit gegaan, maar kan nog altijd stukken beter

Navin Bhagwat

17/10/16 - 15u01

Ter illustratie. © epa.

De privacy van facebookgebruikers is er iets op vooruit gegaan. Verschillende bronnen melden dat het nieuwe privacyverdrag dat Facebook afgelopen weekend ondertekende een verbetering is ten opzichte van het oude. Maar zij zien ook dat de privacybescherming nog ondermaats is.

Aangescherpt

Sander van Voorst, redacteur online privacy bij Tweakers, zegt dat de situatie er juist op vooruit is gegaan door het verdrag. "Het Privacy Shield-verdrag scherpt de regels ten opzichte van het oude verdrag aan. We zijn dus iets beter beveiligd dan voorheen. Ook kunnen mensen nu bijvoorbeeld bij een speciale ombudsman terecht met klachten over het delen van hun persoonlijke gegevens door partijen. Dat kon eerst niet."



Van Voorst vindt echter wel dat het nog stukken beter kan. "Deze regels mogen dan wel strikter zijn, maar voor veel critici is het nog steeds niet genoeg. Privacy Shield wordt door hen als een papieren tijger gezien. Zij vinden de regels nog te breed interpreteerbaar."