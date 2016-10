Gooit Facebook morgen al je gegevens op straat? Onheilspellende hoax doet (weer) de ronde

Door: redactie

16/10/16 - 14u22

© anp.

Op Facebook doet (alweer) een onheilspellende, juridisch uitziende tekst de ronde. Facebook zou "vanaf morgen" al je posts openbaar gaan maken. Het gaat om een hoax.

Post zelf niet Het beste wat je kan doen is dit soort berichten negeren, en zeker niet zelf posten. Facebook reageerde in het verleden al op zijn ongeruste gebruikers: "Er doet een gerucht de ronde dat Facebook een wijziging wil doen met betrekking tot de eigendom van gegevens van gebruikers of de inhoud die ze plaatsen op de site. Dit is onjuist. Iedereen die gebruik maakt van Facebook bezit en controleert de inhoud en de informatie die hij of zij plaatst, zoals vermeld in onze voorwaarden."Dit bericht posten heeft dus geen enkele impact op de bescherming van je privacy, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om je echte Facebook-privacy-instellingen eens onder de loep te nemen. Dat kan je doen bij de privacy-instellingen en bij de advertentie-instellingen.

Integraal: het hoaxbericht

"Alles wat u ooit heeft gepost wordt vanaf morgen openbaar. Zelfs berichten die zijn verwijderd of de foto's die niet toegestaan zijn. Het kost niets voor het eenvoudig kopiëren en plakken, beter veilig dan spijtig.

Nieuws kanaal 13 sprak over de verandering in Facebook's privacybeleid.

Ik geef Facebook of alle andere entiteiten die banden hebben met Facebook geen toestemming voor het gebruik van mijn foto's, informatie of berichten, zowel verleden als in de toekomst. Met deze status verklaar ik aan Facebook dat het strikt verboden is te onthullen, kopiëren, distribueren, of om stappen te ondernemen tegen mij op basis van dit profiel en/of de inhoud ervan. De inhoud van dit profiel is privé met vertrouwelijke informatie. De schending van de privacy kan worden gestraft door de wet (UCC 1-308-1 1 308-103 en het statuut van Rome). Opmerking: Facebook is nu een publieke instelling. Alle leden moeten een soortgelijke verklaring als dit posten. Indien gewenst, kunt u deze versie kopiëren en plakken. Als u deze verklaring niet ten minste eenmaal publiceert, zal er gebruik worden gemaakt van al uw foto's, evenals de gegevens in uw profiel statusupdates. DEEL NIET. Kopieer en plak dan bent u veilig