Gegevens van 133.000 Belgische kinderen gehackt die videospelletjes VTech speelden

16/10/16

De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van internetcriminaliteit die zich richt op de allerkleinsten. Vorig jaar zouden maar liefst 133.000 Belgische kinderen het slachtoffer geworden zijn van de diefstal van onder meer hun naam en foto bij het spelen van videospelletjes van Chinese producent VTech.

De producten van VTech zijn bijzonder populair en worden in heel wat grote speelgoedwinkels verkocht. Het gaat onder meer om de kindertablet InnoTab en de mobiele telefoon op kindermaat Digigo.



Maar nu zijn die spelletjes het slachtoffer geworden van een nooit geziene cyberaanval. En die zou in totaal zo'n 235.298 slachtoffers hebben gemaakt in ons land. Dat heeft de VTech Holding zelf bekend gemaakt. "Het gaat meer precies om 102.119 accounts van volwassenen en 133.179 accounts van kinderen", weet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).



Naam

De persoonlijke gegevens van de gebruikers zouden illegaal bekeken en gebruikt zijn. "Het gaat onder meer om hun naam, geslacht, geboortedatum, foto, e-mailadres, paswoord, IP-adres, chatgesprekken en gegevens over andere dingen die ze aangekocht hebben", aldus Jambon.



Verenigde Staten

Er zijn ook gebruikers uit andere landen getroffen. België staat op de 8ste plaats van de 15 betrokken landen. De Verenigde Staten leiden de lijst, gevolgd door Frankrijk. Daar zijn miljoenen slachtoffers.