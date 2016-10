Facebook geeft VS toegang tot Europese privédata

Karolien Koolhof

Internetprivacy Facebook heeft vandaag een Europees verdrag getekend waardoor de Verenigde Staten toegang krijgen tot Europese privégegevens. Het controversiële verdrag met de naam Privacy Shield zou kunnen leiden tot nieuwe ophef rond het bedrijf.

Door het verdrag krijgt Amerika de beschikking over data uit twee onderdelen van Facebook: Ads and Measurement (info van adverteerders) en het nieuwe Workplace voor bedrijven. De stap is opvallend, omdat het vorige verdrag uiteindelijk door het Europese hof van tafel werd geveegd vanwege de felle kritiek van privacywaakhonden.



De Oostenrijkse activist Max Schrems spande in 2014 al een zaak aan tegen Facebook. De Ierse rechter, want daar is het Europese kantoor van Facebook gevestigd, had de zaak voorgelegd aan het Europese Hof, die Schrems in het gelijk heeft gesteld.



Kleinere reikwijdte

Volgens Schrems heeft Facebook deze keer de reikwijdte van het verdrag verkleind, om een nieuwe rechtszaak te voorkomen. "Het is interessant dat ze de toepassing zo beperkt hebben", meldde hij aan de Britse krant The Telegraph. Hij verwacht dat Privacy Shield op dezelfde gronden verworpen zal worden als zijn voorganger, zodra de te verwachten rechtszaak is aangespannen.



Bij ons hebben veel Facebookgebruikers inmiddels een bericht op hun tijdlijn geplaatst waarmee ze Facebook uitdrukkelijk melden dat hun gegevens niet gebruikt mogen worden. Volgens het Amerikaanse Snopes heeft een dergelijke tekst echter helemaal geen effect. Alleen het wijzigen van de privacy-instellingen kan voorkomen dat gegevens gedeeld worden. Hoe dat werkt, valt te lezen op deze pagina.