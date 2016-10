Snapchat populairst bij tieners, Facebook glijdt verder af

Koen Van De Sype

Het koninkrijk van Facebook lijkt definitief uit, toch bij de jongere generatie. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse enquête bij 10.000 Amerikaanse tieners van de bank Piper Jaffray. Snapchat is nu voor hen de nummer één als het op social media aankomt. Alleen Instagram kan aanklampen.

Piper Jaffray ondervroeg jongeren van gemiddeld 16 jaar over welk social medium ze minstens een keer in de maand gebruikten. Maar liefst 80 procent zei dat het Snapchat was en voor 35 procent was dat zelfs hun favoriete medium.



Facebook daarentegen zag de grootste terugval in gebruik. Maar 52 procent van de tieners zeiden het minstens een keer per maand te gebruiken, waar dat in het voorjaar nog 60 procent was. En het bleken vooral de jongste tieners die afhaakten. Nog maar 13 procent van de jongeren beschouwden het als hun favoriete platform om berichten en foto's te delen. Daarmee komt het op dezelfde hoogte als Twitter.



Wie Snapchat wel nog kan bijhouden, is Instagram. Waar in het voorjaar 74 procent van de tieners zeiden dat ze het platform minstens een keer in de maand gebruikten, was dat nu al 79 procent. 24 procent beschouwt het als zijn favoriete medium. De cijfers tonen dus duidelijk dat foto's en videomateriaal aan belang toenemen voor jongeren.



Op het vlak van video is Netflix overigens heer en meester bij de jongere generatie. Voor 37 procent is het de populairste dagelijkse videoservice. YouTube moet het doen met 26 procent, maar het springt daarbij wel voor de allereerste keer over kabeltelevisie (25 procent).