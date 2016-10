Tieners ontmaskeren Vlaamse internetpedofiel, die YouTube-fenomeen wordt

Door: redactie

13/10/16 - 06u49 Bron: De Morgen

video Een Vlaamse internetpedofiel kon jarenlang ongemerkt talloze kinderen teisteren via een webcamsite. Hij is afgelopen zomer ongewild een fenomeen geworden op YouTube. Vooralsnog doet de pedofiel gewoon verder, ondanks het feit dat hij werd opgepakt. Dat meldt De Morgen.

Uit onderzoek van de krant blijkt dat de pedofiel al jarenlang contact zoekt met minderjarigen, maar pas afgelopen zomer een versnelling hoger schakelde.



Via Omegle over Skype naar Google

De man zoekt zijn slachtoffers via Omegle, een Chatroulette-achtige site. Dan voegt hij de jongens toe via Skype, waar hij ze vraagt om hun T-shirt broek uit te doen.



Het bijzondere is dat veel jongens hun ontmoeting met de man op YouTube hebben geplaatst. Enkele van die video's zijn al meer dan honderdduizend keer bekeken. De pedofiel is zo ongewild een internetster geworden.



Opgepakt en vrijgelaten

De YouTube-pedofiel werd weer vrijgelaten, maar kreeg "strenge voorwaarden" opgelegd.



Het parket en de politie vielen aanvankelijk uit de lucht toen de collega's van De Morgen de beelden naar hen doorspeelden, maar weten intussen over wie het gaat. Het gaat om een 61-jarige man uit Oost-Vlaanderen.



Identificatie slachtoffers

Hij is formeel geïdentificeerd en moest voorkomen voor een onderzoeksrechter. De YouTube-pedofiel werd weer vrijgelaten, maar kreeg "strenge voorwaarden" opgelegd, verklaart Annelies Verstraete van de Dendermondse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen. "Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds lopende. We zijn nog volop bezig met de identificatie van mogelijke andere slachtoffers."



Zijn laatste video dateert van vorige week. Het parket wil niet zeggen of hij daarmee zijn voorwaarden schendt en of hij sinds zijn eerste aanhouding nog eens voor de onderzoeksrechter moest verschijnen.