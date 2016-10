Jezelf highfiven terwijl je selfie neemt is nieuwste (niet ongevaarlijke) internethit

door:

12/10/16 - 12u28 Bron: Mashable, Reddit door: Steven Alen

Today is the proudest day of my life. I successfully took a picture of me high fiving myself pic.twitter.com/tCZ53T5JSx — Seth Schneider (@TOSUBUCK) October 8, 2016

internet "Het is vandaag de fierste dag van mijn leven. Ik heb succesvol een foto genomen van mij terwijl ik mezelf een high five gaf." Met dit bericht zette Seth Schneider een en ander in gang, want sinds hij de foto zondagochtend tweette, kreeg hij al zo'n 175.000 retweets en 440.000 likes.