Schokkend: Man pleegt zelfmoord op Facebook Live

Door: redactie

12/10/16 - 05u01 Bron: metro.co.uk

video Een Turkse man met liefdesverdriet heeft zichzelf doodgeschoten terwijl via Facebook Live ongeveer een half miljoen mensen aan het kijken waren.

Talloze mensen zagen dat hij herhaaldelijk een geweer in zijn buik en borst prikte en probeerden hem in de commentaren die onder de livevideo gepost kunnen worden, nog te weerhouden van de extreme daad, maar na iets meer dan een halve minuut weerklinkt het geweerschot. Het beeld gaat even later op zwart.



In de video zie je hoe de man tegen zijn 'publiek' praat. We hebben het moment dat hij zichzelf effectief neerschiet weggelaten.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.