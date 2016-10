"Internetwinkel Amazon wil echte supermarkten openen"

bewerkt door: redactie

Amazon Amazon, 's werelds grootste online winkel, gaat volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zelf kleine supermarkten bouwen voor voedingswaren.

Het bedrijf zou volgens diezelfde bedrijfsbronnen die de krant citeert ook drive-ins plannen waar klanten hun bestelde voedingsmiddelen snel kunnen afhalen. Voor die drive-ins zou Amazon werken aan nummerplaatherkenning om de wachttijden in te korten.



Amazon Fresh

Volgens The Wall Street Journal zijn de plannen intern bekend als 'project Como'. De supermarkten zouden eerst enkel toegankelijk zijn voor de klanten van Amazon Fresh. Die dienst, momenteel alleen beschikbaar in de VS en Londen, levert nu al bestellingen van verse voeding op vaste tijdstippen. Amazon Fresh is beschikbaar voor 15 dollar per maand voor de leden van Prime, eveneens een betalende Amazondienst.



Concurrentie

Met eigen supermarkten zou Amazon alvast de strijd aangaan met Walmart en de andere grote supermarktketens in de VS. Die bedrijven voelen nu al de verhoogde online concurrentie. Amazon weigerde verdere commentaar. Het bedrijf heeft in de VS al enkele eigen boekenwinkels.