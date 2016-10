Facebook lanceert Workplace, een nieuw sociaal netwerk voor bedrijven

Door: redactie

10/10/16 - 21u58 Bron: Belga

Julien Codorniou, directeur van Facebook at Work, tijdens de lancering van Facebook Workplace. © afp.

Sociale media Facebook heeft vandaag Workplace gelanceerd, een communicatieplatform dat bestemd is voor bedrijven en organisaties, ter vervanging van hun eigen intranet. Workplace wordt bestempeld als de 'killer van e-mail' op de werkvloer.

Facebook Work op smartphone. © ap.

Facebook startte twee jaar geleden in Londen met de ontwikkeling van het concept, dat tot nu toe 'Facebook at work' werd genoemd. Een duizendtal bedrijven van overal ter wereld heeft de betaversie al mogen uittesten.



"We vervangen zaken die al bestonden en groeperen alles in één enkel platform dat de gebruikers toelaat een muur van informatie te hebben", zegt directeur-generaal Julien Codorniou. "Het gaat om de combinatie van het privéprofiel van de werknemers, Facebook Live, videochat,..."



De duizend testklanten van Facebook omvatten onder meer Danone en Booking.com. Het marktpotentieel is enorm: 2,5 miljard gebruikers in een markt met amper concurrentie.