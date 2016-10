Twitter keldert voort nu overname van de baan lijkt

Door: redactie

10/10/16 - Bron: Belga

Ook maandag duikt het aandeel van de sociaalnetwerksite Twitter in een rotvaart naar de beurskelder. Na verschillende mediaberichten dat er niet langer gegadigden zijn om het bedrijf over te nemen, was het aandeel vrijdag op de glijbaan gegaan.

Bij de start van de handel in New York noteerde het aandeel maandag zowat 13 procent lager op 17,3 dollar. Daarmee is de beurskoers gedaald onder het niveau bij aanvang van de geruchten over een overname. Afgelopen weekend meldde het financiële nieuwsagentschap Bloomberg dat de overnamestrijd rond Twitter doodgebloed is bij gebrek aan concrete interesse. Volgens bronnen borg ook Salesforce immers mogelijke plannen op. Vrijdag raakte al bekend dat Google en Walt Disney afhaakten.



Twitter worstelt met de concurrentie van onder meer Facebook en Snapchat en heeft moeite geld te verdienen met advertenties. Zo is het bedrijf chronisch verlieslatend. Daarom zwollen de geruchten over een overname aan. Die roddels deden het aandeel op twee weken tijd stijgen van zowat 18 naar 25 dollar.