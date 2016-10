Overnamestrijd rond Twitter bloedt dood

Door: redactie

9/10/16 - 02u40 Bron: Belga

© reuters.

De verhitte overnamestrijd die op gang leek te komen rond Twitter dreigt te stranden op een gebrek aan concrete interesse. Dat meldde persbureau Bloomberg gisteren op basis van ingewijden.

Volgens die bronnen heeft ook Salesforce mogelijke plannen rond Twitter laten varen, nadat belangrijke aandeelhouders zich kritisch over een overname hadden uitgelaten. Eerder zouden Google en Walt Disney al zijn afgehaakt als mogelijke kopers.



De beurskoers van Twitter liep afgelopen weken sterk op door alle speculatie over een mogelijke overname. Een groot deel van het enthousiasme verdampte vorige week echter, nadat bronnen meldden dat alleen Salesforce nog serieuze interesse zou hebben.



Geruchten over een overname van Twitter zijn niet nieuw. Het bedrijf worstelt met de concurrentie van onder meer Facebook en Snapchat en heeft moeite geld te verdienen met advertenties.