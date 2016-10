Amerika beschuldigt Rusland van hacking om verkiezingen te beïnvloeden

Door: Redactie

7/10/16 - 23u01 Bron: reuters/belga

De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Obama tijdens de G20 vorige maand. © epa.

De Amerikaanse regering beschuldigt Rusland voor de eerste keer rechtstreeks van het hacken van computersystemen van onder meer politieke organisaties om de Amerikaanse campagne voor de presidentsverkiezingen te willen beïnvloeden.

Volgens persbureau Reuters zijn de VS ervan overtuigd dat Rusland een rol heeft gespeeld bij de aanval. "Gezien de omvang en gevoeligheid van de aanval, denken we dat alleen de allerhoogste ambtenaren in Rusland de bevoegdheid hebben om dergelijke activiteiten in gang te kunnen zetten'', stelt de Amerikaanse regering.



Volgens de Amerikanen was het doel "tussen te komen in het Amerikaanse verkiezinsproces". Binnen een maand zijn vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. De Russische president Vladimir Poetin ontkent alles, zo meldt de Washington Post.



Clinton en Sanders

De klokkenluiderswebsite Wikileaks maakte in augustus gehackte interne e-mails openbaar van leden en medewerkers van het partijbestuur van de Democraten. Daaruit bleek dat de partijtop in de voorverkiezingen voor de Democratische nominatie een sterke voorkeur liet blijken voor Hillary Clinton, ten nadele van haar opponent Bernie Sanders. De onthullingen leidden tot het ontslag van partijvoorzitster Debbie Wasserman Schultz.



Later werd bekend dat de hackeraanval op de Democraten nog omvangrijker was. Ook toen al wezen experts en Amerikaanse regeringskringen met de beschuldigdende vinger richting Russische hackers met banden met regeringsorganisaties in Moskou.



Slecht moment

De beschuldigingen komen op een moment dat de relatie tussen Washington en Moskou toch al op gespannen voet staat wegens een aantal meningsverschillen over internationale aangelegenheden. Amerika verdenkt Rusland er onder meer van het Syrische regime te hebben gesteund bij aanvallen op burgerdoelen en ziekenhuizen in de Syrische stad Aleppo.