Politicus stapt op na chantage met sekschat 'tienermeisje'

7/10/16 - 20u46 Bron: ANP

Nederland In Nederland is een schepen van Hoogezand-Sappemeer opgestapt omdat hij werd gechanteerd. Ger Lindeman dacht te hebben gechat met een veertienjarig meisje, maar vermoedelijk ging het om criminelen. Nadat de chat seksueel van aard was geworden, werd hij gechanteerd. Dat zegt Lindeman tegen het Dagblad van het Noorden. "Ik liet me meeslepen op een onbewaakt ogenblik."