Facebook valt in de prijzen op Big Brother Awards

Door: redactie

6/10/16 - 23u58 Bron: Belga

© afp.

Facebook heeft gisterenavond op de Big Brother Awards zowel de publieks- als de juryprijs gewonnen. De Liga voor Mensenrechten reikt de awards jaarlijks uit aan bedrijven die de privacy schenden. Dit jaar lag de focus op de standaardinstellingen van websites.

Facebook werd als winnaar aangeduid uit vier genomineerden die door vier verschillende bedrijven werden genomineerd als grofste privacy-schenders. EDRi, een parapluorganisatie voor verschillende mensenrechtenorganisaties, nomineerde de sociale mediawebsite onder het motto 'Facebook 007: spionage op zijn best'.



Niet gratis

"Veel personen denken dat ze Facebook gratis gebruiken, maar eigenlijk betalen ze met hun persoonlijke data. Ze nemen zelfs je telefoonnummer en geven het door aan vreemden zonder dat je het weet", vertelt Kirsten Friedler van EDRi.



In België werd Facebook recent nog aangeklaagd door de Privacycommissie vanwege het "tracken" of volgen van gebruikers, zelfs wanneer ze offline zijn. Het Brusselse hof van beroep heeft die vordering in juni in kort geding afgewezen.



Twijfelachtige eer

Voor de jury en het publiek blijft Facebook weliswaar de grootste privacy-schender en dus heeft het de twijfelachtige eer om met beide Big Brother Awards aan de haal te gaan. Er was wel een afgevaardigde van Facebook aanwezig om de prijzen op te halen.



Andere genomineerden waren 'De Dataretentiewet 2.0', die verplicht dat telecommaatschappijen alle communicatiegegevens bewaren, 'No cash, no privacy?'", dat het verdwijnen van cash geld aanklaagt en 'Horen, zien en zwijgen over strafonderzoeken?', dat het geheimhouden van informatie over strafonderzoeken wil tegen gaan