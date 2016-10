Door: redactie

6/10/16 - 12u02 Bron: Belga

cyberveiligheid Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Cyber Security Coalition hebben vandaag de grootste Belgische sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid gelanceerd onder de slogan "6.491.641 miljoen Belgen helpen cybercriminelen". Het cijfer is afkomstig van een studie van de UGent en slaat op het aantal mensen dat hun computer, tablet of smartphone onvoldoende of helemaal niet beveiligt.

Centraal in de campagne is de website www.safeonweb.be waar je je internetgedrag kan analyseren en vergelijken met het gemiddelde. Je krijgt ook informatie hoe je je toestel kan scannen op virussen en tips om je beveiliging te verbeteren. Er is ook een lijst met antivirusprogramma's beschikbaar.



"Beschouw het als een grote schoonmaakactie van je computer, tablet of smartphone", zei Christine Darville, als hoofd van het Competentiecentrum Recht & Onderneming bij het VBO voorzitster van de Cyber Security Coalition, een platform van cybersecurityspecialisten van overheid, bedrijven en de academische wereld. © www.safeonweb.be.