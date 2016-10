Facebookmarkt uitgesteld omdat gebruikers seks, wapens, drugs en baby's aanbieden

Door: redactie

5/10/16 - 19u12 Bron: bnr.nl, USA Today

Thank you Facebook Marketplace for giving me the opportunity to buy babies or guns... pic.twitter.com/4g08zXkpmk

De marktplaats van Facebook is nog geen dag oud, maar nu worden er al allerlei illegale producten aangeboden.

Ben je nog op zoek naar een wapen voor Kerstmis? Een halve kilo marihuana? Een pasgeboren egeltje of een hete nacht? Of zelfs een lichaamsdeel? Een baby misschien?



Het is of beter was allemaal te koop via Facebook Marketplace, de nieuwe dienst van Facebook.



'Sorry'

Deze 'producten' zijn tegen de voorwaarden van Facebook, maar het gebeurde toch en Facebook kon dit blijkbaar niet tegenhouden. Mary Ku, baas van de product management tak van Facebook, heeft inmiddels haar excuses aangeboden. De schuld ligt volgens haar bij technische problemen waardoor berichten niet als illegaal worden opgemerkt.



Dit terwijl Facebook normaal gesproken juist zo snel en rigoureus is bij het verwijderen van een verdwaalde tepel of een boze Turkse president.



Marketplace is op dit moment alleen nog maar in de VS, VK, Australië en Nieuw-Zeeland beschikbaar. Ku zegt dat de problemen eerst moeten worden opgelost voordat het verder wordt uitgerold.