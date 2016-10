Verkoop je straks je oude tv via Facebook Marketplace?

Door: Renske Baars

4/10/16 - 16u29 Bron: AD.nl

Via Facebook Marketplace kan je straks al je spullen verkopen. © afp.

Facebook komt met een eigen marktplaatsfunctie. In Amerika kun je sinds gisteren al je spullen op de populaire social media-site te koop zetten en ook hier is dit over enkele maanden mogelijk. "Een vrij logische stap", zegt de Nederlandse Facebook-expert Sander van Voorst.

Er wordt al lang naar de nieuwe functie uitgekeken. "Je kunt binnen groepen al spullen via Facebook verkopen. Dit is het (vrij logische) verlengde daarvan'', aldus van Voorst. Marketplace is vrij eenvoudig: je maakt een foto van je bank, zet er een prijs bij en plaatst hem in een categorie en een locatie. "Het onderling contact tussen de verkoper en de koper loopt via Messenger. Heel simpel."



Vlekkeloos

Zo heeft elke stad, elke wijk en soms zelfs elke buurt zijn eigen 'weggeef-' of 'verkoop'-groepen die door de site worden gefaciliteerd. Volgens Facebook worden deze sites maandelijks door 450 miljoen mensen bezocht. Dat wordt met de komst van Marketplace overbodig.



In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Australië is Facebook Marketplace gisteren al van start gegaan. Geheel vlekkeloos ging dat niet, want de digitale marktplaats vulde zich direct met illegale verkoopwaar. Van drugs tot wapens, seks en lichaamsdelen: Alles waar Facebook anders van in de kramp schiet, was ineens te koop. Kinderziektes, aldus Tweakers-redacteur Sander van Voorst. "Ze moeten natuurlijk wel maatregelen nemen om dit soort fouten te voorkomen".



Lichaamsdelen

Mary Ku, de verantwoordelijke manager van Facebook, excuseerde zich gisteravond rap voor de technische fout in het systeem. "Hierdoor zijn er posts te zien met een inhoud die strijdig is met onze voorwaarden'', e-mailde Ku. "We werken er hard aan om dit probleem op te lossen en monitoren, identificeren en verwijderen producten voordat we meer mensen toegang geven tot Marketplace."