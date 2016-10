Facebookvirus verspreidt zich razendsnel, stappenplan toont hoe je het verwijdert

Door: redactie

3/10/16 - 20u57

© anp.

Facebook Een Facebookvirus heeft al bij zeker 800.000 mensen problemen veroorzaakt. De malware verspreidt zich via de Messenger-app. Gebruikers krijgen een bericht van een vriend of vriendin met daarin een link naar een video. Daar kun je beter niet op klikken.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet gaat het om een virus dat in april ook al eens opdook. Via de Messenger-app krijgen gebruikers een bericht met de link video.html, die zou verwijzen naar een grappig filmpje.



Als je op het filmpje klikt, kom je terecht op een soort YouTube-pagina. Daar wordt gevraagd een extensie te installeren uit de Chrome Web Store. Als je dat doet, installeert zich automatisch malware op je computer.



Op Twitter en Facebook laten mensen massaal weten dat ze last hebben van dit virus. "Negeer alsjeblieft alle berichten die ik je stuur via Messenger", schrijven zij.



Mocht je dit virus al op je computer, smartphone of tablet hebben staan: met dit stappenplan kun je de malware weer kwijtraken.