"Ik ben zo bang dat ik vannacht ga sterven": Bana (7) tweet vanuit Aleppo

I am very afraid I will die tonight. This bombs will kill me now. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/KqVHwqRClK — Bana Alabed (@AlabedBana) October 2, 2016

Ze is zeven jaar en woont met haar moeder en jongere broertje in Aleppo. Bana al-Abed tweet met de hulp van mama Fatemah over haar leven in de belegerde stad. "Dit is het gebombardeerde huis van mijn vriendin, ze is dood. Ik mis haar zo". Of ze tweet een filmpje waarop te zien is hoe ze met de handen over haar oren door het raam kijkt naar de bombardementen: "Ik ben zo bang dat ik vannacht ga sterven. Ik bid hier vanavond in Aleppo terwijl ik de bommen hoor vallen. Ieder ogenblik kan mijn ziel weggenomen worden". Of ze deelt haar verwondering levend wakker te worden: "Hallo wereld, we leven nog. Vanochtend levend wakker geworden". Op een week tijd verzamelden Bana en haar moeder met hun oproep tot vrede in Syrië al meer dan 4.000 volgers.

Bomb bomb bomb...we don't know if we will die tonight, please please pray for us, I promise I keep tweeting the whole night- Fatemah #Aleppo — Bana Alabed (@AlabedBana) Sun Oct 02 00:00:00 MEST 2016 Wanneer ze ontwaakt uit haar avonddutje, vraagt Bana aan haar moeder of het al ochtend is. Maar het licht dat door het raam komt, komt van het vuur van de fosforbommen. "Als de bommen vallen, beven onze harten nog voor de gebouwen beven", verklaart haar moeder tegenover The Guardian.



Zeker 100 kinderen gedood

De voorbije twee weken regent het bommen op het oostelijke deel van Aleppo. Russische en Syrische vliegtuigen bombarderen het stadsdeel dat nog onder controle van de rebellen staat. Er vielen al honderden doden en meer dan duizend gewonden, zelfs de ziekenhuizen zijn doelwitten van bombardementen. Bunkerbommen, vatenbommen, fosforbommen en clustermunitie worden ingezet op burgerdoelwitten in een poging de opposanten van de Syrische regering tot overgave te dwingen. Vorige week verklaarde Unicef dat ze al honderd kinderen omkwamen in het onophoudelijke oorlogsgeweld.



Bana en haar moeder gebruiken sociale media om verslag uit te brengen van hun leven in de belegerde stad. Op hun Twitteraccount @alabedbana, hebben ze één boodschap: "I need peace". Tussen de beelden van de ellende in hun stad zijn ook video's te zien van Bana die met haar broer zit te tekenen of met vrienden Engels leert. Ze tweet live de vernieling van een gebouw vlakbij waar ze woont en de pogingen om mensen vanonder het puin te bevrijden. Lees ook Syrisch regeringsleger rukt op in "hel op aarde"

