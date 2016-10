Het ooit zo populaire Meerkat is niet meer

Door: redactie

3/10/16 - 15u48

© Meerkat.

Nog niet zolang geleden was Meerkat de hipste app die je kon hebben op je smartphone. Vandaag is de app niet meer verkrijgbaar, noch in de App Store, noch in de Play Store. Er werd nog geprobeerd om de app te reanimeren met een doorstart als sociaal netwerk, maar die poging bleek vergeefs.