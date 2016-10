Nieuwe vorm van internetfraude: Vlaamse vrouw verloor 20.000 euro

Door: redactie

Er duiken meer en meer getuigenissen op over een nieuw geval van oplichting op het internet. Vanuit Duitsland zet een man websites op waar hij mensen die geld willen beleggen tientallen procenten belooft. Hij heeft zo al miljoenen euro's buitgemaakt. Dat meldt de VRT in haar Journaal. De oplichter ronselt intusen ook in ons land slachtoffers. Bij de VRT getuigde een Vlaamse vrouw anoniem hoe ze 20.000 euro verloor.

Zulke oplichtingspraktijken komen almaar meer voor. "Wij krijgen dagelijks nieuwe slachtoffers die ons bellen. De bedragen gaan gemiddeld tussen de 50.000 à 60.000 euro. Maar er zijn ook gevallen van 300.000 tot 600.000 euro per persoon", zegt Tamara Grammet van de vzw Neniu, een vzw die slachtoffers van oplichting begeleidt en informeert.



De vzw doet een oproep aan de overheid om meer te informeren over zulke praktijken, want de slachtoffers zelf durven vaak niet naar buiten te komen. Grammet: "Er is een groot taboe rond oplichting. Er is ook veel schaamte bij de mensen. Het is ook ongekend omdat het niet verspreid wordt en er niet over gepraat wordt. De mensen kunnen eigenlijk enkel bij ons terecht met hun verhaal omdat wij luisteren zonder te beoordelen en veroordelen."