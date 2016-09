Eerste metrostation in Brussel krijgt gratis wifi

Door: redactie

De reizigers van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB kunnen vanaf maandag op de perrons in het Brusselse metrostation Hallepoort gratis gebruikmaken van wifi via het netwerk wifi.brussels. Het is het eerste Brusselse metrostation met wifitoegang. Tegen het einde van 2016 zal een kwart van de stations uitgerust zijn, de resterende stations volgen in 2017. Dat kondigt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet vrijdag aan.

Nadat de eerste tests in de zomermaanden positief bleken, is Hallepoort het eerste Brusselse metrostation waar wifi geïnstalleerd werd. Tegen het einde van oktober moeten ook de stations Delacroix, Clemenceau, Zuidstation, Munthof, Louiza, Naamsepoort en Troon uitgerust worden met het wifinetwerk. Tegen het einde van dit jaar moeten 26 van de 69 metrostations over gratis wifi beschikken. In de overige 43 stations wordt het netwerk volgend jaar geïnstalleerd.



"Studies hebben aangetoond dat mensen graag wifi gebruiken wanneer ze wachten of onderweg zijn. Ik wilde er dan ook absoluut voor zorgen om wifi ter beschikking te stellen op het openbaar vervoer", stelt Smet. Die ziet ook een functie voor het netwerk in tijden van nood, zoals tijdens de aanslagen. "Bovendien is het ook een manier om te communiceren met vrienden of familie wanneer het gsm-netwerk overbelast is."



"Overal in de stad gratis hotspots"

"Almaar vaker doen onze reizigers een beroep op onze socialemediakanalen voor extra informatie over het MIVB-net in reële tijd. Gratis wifi is dus een evolutie die daarbij mooi meegenomen is", vult MIVB-CEO Brieuc de Meeûs aan.



Gebruikers van het openbaar vervoer kunnen gemakkelijk inloggen op wifi.brussels -het Brusselse wifinetwerk- en landen dan automatisch op een pagina die hen met de juiste logingegevens toegang verschaft tot het internet. "We voorzien met wifi.brussels overal in de stad gratis hotspots. We breiden ons netwerk nu uit met de Brusselse metrostations. Op die manier maken we werk van digitale inclusie. Toegang tot het internet is een basisrecht geworden", besluit Bianca Debaets, de Brusselse staatssecretaris voor Digitalisering.