Swipe naar rechts, en er komt een baby van

SVEN SPOORMAKERS

29/09/16 - 05u00

© frederik beyens.

Een ordinaire vleeskeuring. Een must voor snelle seksscharrels. Bezigheidstherapie voor eenzame mensen. Alles is al gezegd over Tinder, 's werelds meest bekende datingapp. Behalve dit: een plek in de virtuele wereld waar mensen in de échte wereld echt verliefd op elkaar kunnen worden - 'love at first swipe'. Sterker nog, waar intussen zelfs kinderen van gekomen zijn. De Tinderbaby, nu ook bij ons.