Hoe maak je je smartphone hackerproof?

Internetcriminelen worden slimmer en concentreren zich steeds vaker op het apparaatje wat je misschien wel het meest gebruikt: je mobiele telefoon. Maar goed voorbereid voor schadelijke bestanden en indringers zijn we niet, zo meldde de Europese Veiligheidsdienst Europol vanochtend. Maar wat gebeurt er precies als je het doelwit wordt van hackers en hoe kun je het voorkomen?

1. Denk na voor je op iets klikt

Achter elk linkje kan malafide software zitten. Bekijk de link dus. Staat er https (een aanduiding dat de site goed beveiligd is) voor de link? Is het een betrouwbare site? Gebruik je gezond verstand. Sommige cybercriminelen bouwen een hele site na om gebruikers in de val te lokken, kijk dus goed naar logo's, taalgebruik en opmaak. Vergeet ook niet te checken of het wifi-netwerk waarmee je probeert te verbinden veilig is. Rare naam? Onbeveiligd? Misschien is het dan slimmer om gewoon op 4G door te gaan.



2. Download een antivirusscanner

Ze zorgen niet voor ultieme beveiliging, maar het werkt prima als extra check. Een antivirusscanner checkt je apparaat op kwaadaardige bestanden en laat je weten waar het vandaan komt. Ook hebben sommige apps de functie dat je kan zien welke gegevens gedownloadde apps ophalen. Zo is het natuurlijk logisch dat bepaalde apps je locatie vragen, maar is het al opmerkelijker als bijvoorbeeld een spelletje dat doet. Download hier een scanner voor



3. Zorg voor een back-up!

Mocht het dan toch misgaan, dan heb je altijd nog een back-up die je om de paar weken maakt. Toch? Veel mensen doen het niet, maar het is absoluut belangrijk volgens De Winter. Vooral omdat alle bestanden tegenwoordig met elkaar gelinkt zijn, zoals je Google-account of je iCloud.

"Een cryptolocker is het meest voorkomende middel dat gebruikt wordt door cybercriminelen'', zegt de Nederlandse Brenno de Winter, specialist op het gebied van cybercrime. "Dat zorgt ervoor dat je gegevens en bestanden versleuteld worden. Ze worden als het ware gegijzeld''. De hackers eisen via deze weg, ook wel eens ransomware genoemd, een bedrag voor het opheffen van de versleuteling. "Maar als dat eenmaal gebeurt, dan is het eigenlijk al te laat. Het is dan net als bij een echte gijzeling: het wordt lonend.''



Common sense

Het belangrijkste wat de samenleving en de politiek volgens De Winter kunnen doen is het verbeteren van het gedrag van gebruikers. De Winter: "Gedrag is de belangrijkste factor. De meest effectieve manier om je te wapenen tegen cybercriminelen is door slimmer te worden online. Denk na voordat je een handeling maakt. Welke links klik je aan? Welke gegevens wil een app van je hebben? Met wie praat je online? Welke apps installeer je? Dat zijn allemaal dingen om over na te denken''. Veel sites hebben ook een officiëel emailadres of andere kenmerken waaraan je kan herkennen dat het officieel is. "Denk aan bezorgers van bpost. Die laten ook altijd een kaartje achter.''



Voorkomen is dus beter dan genezen, maar wat als het per ongeluk toch mis gaat? "Daar moeten we volwassener in worden en nadenken over wat er gebeurt als het mis gaat. Maak back-ups van je belangrijke bestanden''. Ook cloud-technologie is vatbaar voor cybercriminelen. Omdat bijna alle bestanden - denk aan telefoonnummers, adressen en documenten - gelinkt zijn aan je bestanden in de cloud, verlies je bijna alles als je het slachtoffer wordt van een hack.



Anti-virusscanners

Ook meldde Europol dat veel consumenten geen antivirusscanners geïnstalleerd hebben op hun mobiele telefoons. Maar die helpen maar voor een deel, volgens De Winter. "Het is eigenlijk net als een auto. In een veilige Mercedes loop je minder kans op letsel, maar doodgaan bij een aanrijding kan alsnog gebeuren''. Zo'n appje kan dus helpen, maar een gezond verstand is het sterkste wapen tegen cybercriminaliteit.