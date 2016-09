"Chelsea Manning krijgt geslachtsveranderende operatie"

Door: redactie

14/09/16 - 02u32 Bron: Belga

Chelsea Manning op een foto uit 2010. © reuters.

Het Amerikaanse leger heeft klokkenluidster Chelsea Manning dan toch de toestemming gegeven om een geslachtsveranderende operatie te ondergaan. Manning was sinds vorige week vrijdag in hongerstaking in de militaire gevangenis van Fort Leavenworth omdat ze niet voldoende behandeling zou krijgen voor haar genderdysforie. Die hongerstaking heeft ze nu beëindigd, schrijven Amerikaanse media op basis van de American Civil Liberties Union (ACLU). "Dit is wat ik wou, dat ze me laten zijn wie ik ben", liet Manning optekenen.