Staatssecretaris De Backer pikt nieuw privacybeleid Telenet niet

13/09/16 - 16u59

Telenet past zijn privacybeleid aan omdat het binnenkort gaat experimenteren met gepersonaliseerde reclame op televisie. Klanten die geen extra gegevens willen prijsgeven aan de operator, moeten daarvoor zelf actie ondernemen. En dat vindt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) niet kunnen.

De Backer laat via zijn woordvoerster zijn ongenoegen blijken, maar lijkt voorlopig weinig te kunnen doen aan de plannen van Telenet. Er bestaat volgens de woordvoerster Europese wetgeving die de praktijken verbiedt, maar die regels worden momenteel nog in Belgisch recht omgezet. Dat moet pas tegen 2018 afgerond zijn.



De woordvoerster wijst er ook op dat de Privacycommissie al eerder een negatief advies gaf toen Proximus gelijkaardige stappen zette. De operatoren kunnen dat advies voorlopig nog in de wind slaan, maar De Backer wil de Privacycommissie in de toekomst wel meer slagkracht geven.



Klanten van Telenet die hun privacy maximaal willen beschermen, kunnen via de klantenpagina "Mijn Telenet" doorklikken naar de privacy-instellingen. Daar geeft Telenet vier opties, met aan het ene uiteinde de mogelijkheid om enkel wat basisinformatie vrij te geven en aan het andere uiteinde de mogelijkheid om zelfs surfgedrag te delen. Met die informatie kan Telenet diensten en reclame op maat afleveren, gebaseerd op de interesses en voorkeuren van de klant.



Standaard zet Telenet alle klanten op trap drie, waarvan de operator nu al zegt dat dat de "meest gekozen" optie is. Wie minder wil vrijgeven en de gepersonaliseerde reclames niet wil hebben, kan de instelling met enkele klikken aanpassen. Wie de provider ook zijn surfgedrag toevertrouwt, kan nog verhogen naar optie vier.