Facebook Moments: nu ook foto's delen met mensen die niet in je netwerk zitten

Koen Van De Sype

11/09/16 - 17u25 Bron: techcrunch.com

© ap.

Je hebt het vast al meegemaakt: op een huwelijk of verjaardagsfeestje van een vriend of vriendin neem je foto's, die je achteraf graag met iedereen deelt. Vroeger kon dat alleen met je Facebookvrienden of moest je mensen eerst toevoegen aan je netwerk, voortaan kan je ze delen met iederéén.

De nieuwe versie van de foto-app van Facebook - Facebook Moments - wordt vanaf dit weekend ook in België uitgerold. Om het nieuwe feature te gebruiken, ga je naar een bestaand fotoalbum ('moment') of creëer je een nieuw. Klik vervolgens op de drie puntjes onderaan rechts op het scherm en daar zal je de nieuwe optie 'share link' vinden. Die URL kan je vervolgens met iedereen delen die je wil, via mail, messenger, of om het even welk sociaal medium.



Wie een gebruiker is van Google Foto's zal de nieuwe optie bekend in de oren klinken. Daar kon je al sinds begin dit jaar van een soortgelijke verbeterde dienst gebruik maken, onder meer met de mogelijkheid van het toevoegen van foto's aan een album dat een vriend gedeeld heeft.



Resolutie

En er is meer. Facebook Moments laat voortaan ook toe om foto's onverkleind op te slaan, in de oorspronkelijke resolutie, dus. Het enige wat je moet doen, is de foto's in kwesties aanduiden als 'favoriet' door op het sterretje te klikken bovenaan rechts, binnen de 30 dagen nadar je de beelden hebt opgeladen of ontvangen. Je kan er zoveel aanduiden als je wil, een limiet is er niet.



Limiet

Aangezien je de foto's die je in hoge resolutie wil bewaren telkens manueel moet selecteren, rekent Facebook erop dat niet iedereen álle foto's bij zijn favorieten zal stoppen. Bij Google Foto's zit er wél een limiet op het aantal foto's: 15 GB. Daarna moet je betalen.