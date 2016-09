Facebook staat iconische foto van naakt 'napalmmeisje' toch toe

Door: redactie

9/09/16 - 21u38 Bron: ANP

De hoofdredacteur van de Noorse Aftenposten is boos op Facebook omdat ze op de vingers zijn getikt vanwege het gebruik van iconisch beeld van een bloot meisje. © epa.

De foto van het Vietnamese 'napalmmeisje' mag van Facebook toch worden gedeeld. Het internetbedrijf kwam daarmee terug op het eerdere besluit de foto te verwijderen omdat de foto tegen het strikte antiblootbeleid van Facebook zou ingaan.

De Noorse krant Aftenposten werd het slachtoffer van het strikte antiblootbeleid van Facebook. De grootste krant van Noorwegen drukte vandaag een open brief aan Facebook-topman Mark Zuckerberg af waarin hoofdredacteur Espen Egil Hansen zijn ongenoegen uitspreekt. Hij schrijft "boos, verbijsterd en bezorgd'' te zijn dat "het belangrijkste medium ter wereld'' de vrijheid "op autoritaire wijze'' aan banden legt. Iconische foto Facebook gelastte Aftenposten woensdagochtend de iconische foto van zijn pagina te halen. Toen de krant niet binnen een etmaal gehoor gaf, verwijderde het techbedrijf eigenhandig de foto en het bijbehorende artikel. Dat stelde aan de kaak dat Facebook een Noorse schrijver blokkeerde die de gewraakte foto op zijn profiel had geplaatst.

Verweer

Facebook verweerde zich vandaag dat het bij beelden van naakte kinderen moeilijk is onderscheid te maken tussen geoorloofde nieuwsfoto's en kinderporno. "We proberen het juiste evenwicht te vinden tussen de mogelijkheid voor mensen om zich uit te drukken en een veilige en respectvolle omgeving voor onze wereldwijde gemeenschap'', liet het Amerikaanse bedrijf weten. "Onze oplossingen zullen nooit volmaakt zijn, maar we zullen proberen onze regels en hun toepassing te verbeteren.''



De foto van de negenjarige Phan Thi Ki Phuc, die naakt en overdekt met brandwonden na een napalmaanval van bondgenoten van de VS over straat rent, werd bekroond met een Pullitzerprijs. De plaat opende de ogen van veel Amerikanen voor het leed dat de Vietnamoorlog aanrichtte.



De Noorse premier Erna Solberg steunde de krant door de foto uit protest tegen de actie van Facebook op haar pagina de delen. Facebook reageerde meteen door dat bericht weg te halen, liet een van haar medewerkers vrijdag weten.