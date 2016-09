Facebook verwijdert iconische foto van naakt 'napalmmeisje': "Zuckerberg misbruikt zijn macht"

Door: redactie

Het iconische beeld dat de gruwel van de Vietnamoorlog schetst werd door Facebook verwijderd. © Nick Ut / AP.

Facebookbaas Mark Zuckerberg wordt ervan beschuldigd zijn macht te misbruiken nadat Facebook de iconische foto van het 'napalmmeisje' verwijderde wegens schending van de naaktregels. De hoofdredacteur van de Noorse krant Aftenposten Espen Egil Hansen stelt in een open brief op de voorpagina dat "het belangrijkste medium ter wereld de vrijheid beperkt in plaats van die uit te breiden.

Hoofdredacteur van de Noorse krant Aftenposten Espen Egil Hansen. © epa. Ik ben boos en teleurgesteld, eigenlijk zelfs bang voor wat je aan het doen bent met één van de steunpilaren van onze democratische samenleving Noorse hoofdredacteur richt zich in open brief tot Mark Zuckerberg Hansen vreest dat Facebook zijn "editoriale verantwoordelijkheid inperkt". Hij betreurt het dat de socialenetwerksite geen onderscheid maakt tussen beelden van kindermisbruik en "beroemde oorlogsfoto's".



Oorlogsgruwel

Facebook had een post verwijderd van een artikel met daarbij het beeld uit 1972 van de toen negenjarige Kim Phuc die zonder kleren over straat loopt nadat ze zware brandlopen had opgelopen in een aanval met napalm. Dat beeld is één van de meest levendige herinneringen aan de gruwel van de oorlog in Vietnam. Fotograaf Nick Ut won er in 1973 de prestigieuze Pulitzerprijs mee.



Het verwijderde artikel meldde dat de Noorse schrijver Tom Egeland recent zijn facebookpagina tijdelijk geblokkeerd zag nadat hij een reeks posts met het beeld had gedeeld.



Naaktregels

Toen Aftenposten daarover berichtte en de foto opnieuw gebruikte, kreeg de krant een e-mail van Facebook waarin gevraagd werd de foto weg te halen of te pixelen wegens de naaktrichtlijnen van Facebook. "Alle foto's van mensen die hun blote geslachtsdelen of achterwerken tonen, of volledig blote vrouwenborsten zullen verwijderd worden", zo stond in de e-mail. Nog voor Aftenposten kon reageren, was het artikel van Facebook verwijderd.



Hansen, die Zuckerberg omschrijft als "de machtigste hoofdredacteur ter wereld", opent zijn brief als volgt: "Ik ben boos en teleurgesteld, eigenlijk zelfs bang voor wat je aan het doen bent met één van de steunpilaren van onze democratische samenleving".

Ik word triest van mensen die focussen op de naaktheid van het historische beeld en niet op de krachtige boodschap die het beeld overbrengt Kim Phuc, het meisje op de foto "Hoewel ik hoofdredacteur ben van de grootste krant van Noorwegen, moet ik beseffen dat jij de ruimte beperkt waarin ik mijn editoriale verantwoordelijkheid kan nemen. Dat is wat jij en je onderdanen in dit geval doen".



"Ik vind dat je je macht misbruikt en ik kan moeilijk geloven dat je dat goed hebt doordacht".



Rechten versus algoritmes

Hansen stelt dat het de verantwoordelijkheid van de pers is om "onaangename" beelden te melden en te delen die de gruwel van de oorlog weerspiegelen. Kranten hebben het recht de publicatie van elk artikel te overwegen en dat recht "mag niet ondermijnd worden door algoritmes die worden opgesteld in je kantoor in Californië".



Hansen beschuldigt Facebook er tevens van kritiek te censureren toen ze besloten Egelands profiel tijdelijk te blokkeren nadat de schrijver een artikel van de Noorse krant Dagsavisen had gedeeld dat ook het beeld bevatte. In dat artikel verklaarde Kim dat ze "bedroefd is door mensen die focussen op de naaktheid van het historische beeld en niet op de krachtige boodschap die het beeld overbrengt".