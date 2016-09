Tot half miljoen Belgische computers gehackt

Door: redactie

9/09/16 - 06u50 Bron: Belga

Kabels in een serverruimte. © anp.

Tot een half miljoen Belgische computers zijn in handen gevallen van criminelen en worden gebruikt voor cyberaanvallen, zonder dat de eigenaars dat weten. Wie ten prooi is gevallen aan online criminelen, zal daarvan op de hoogte worden gebracht door de overheid. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Ondertussen bestaan wel lijsten met de identificatiecodes van die besmette pc's. Wanneer een site wordt aangevallen, worden de gegevens van die computers soms geregistreerd. Of wanneer een netwerk van besmette pc's wordt ontmanteld, krijgen politie en justitie daar ook zicht op. ­Internationaal worden die gegevens ­uitgewisseld.



Privacy

"Met die informatie willen we de eigenaars van de pc's op de hoogte laten brengen", zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity (CCB). "Dat is complexer dan het lijkt. Vanwege de privacy mogen we niet zomaar nagaan wie de computer bezit." Daarom overlegde het CCB met de Privacycommissie. De procedure zou erin bestaan dat de internetproviders de IP-adressen krijgen, hun klanten verwittigen en dan die lijsten weer vernietigen.



Principeakkoord

De betrokken diensten hebben een principeakkoord over de meldingen. Een officieel akkoord kan snel volgen. Tegen het einde van het jaar zouden de eerste waarschuwingen worden uitgestuurd.