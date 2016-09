Koninklijk paleis onderzoekt tweet "Quiet evening on the terrace..."

Door: redactie

Het is nog niet duidelijk hoe een tweet dinsdagavond op de account van het Paleis is kunnen verschijnen. Dat zegt woordvoerder Pierre-Emmanuel De Bauw, die laat weten dat het onderzoek nog loopt.

Het gaat om een foto van een kat bij valavond op een terras in Brussel, met daarbij de tekst: "Quiet evening on the terrace...". Het Paleis verstuurde die tweet rond 20.30 uur om hem meteen erna te verwijderen.



"We sluiten niets uit", zegt De Bauw, die de account @MonarchieBe samen met zijn team beheert.