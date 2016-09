Wikileaks publiceert volgende week gevoelige info over Hillary Clinton

Door: redactie

Na wekenlange aankondigingen over de publicatie van blijkbaar gevoelige documenten over Hillary Clinton, heeft Wikileaks-oprichter Julian Assange nu gezegd dat ze volgende week zullen vrijgegeven worden. Assange verklaarde op Fox News dat de stukken een grote impact zullen hebben op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bijzonderheden noemde hij niet, maar het zou over de e-mailaffaire van Clinton gaan.

Clinton had tijdens haar termijn als minister van Buitenlandse Zaken onrechtmatig een pivate mailserver voor haar communicatie gebruikt. De FBI rondde haar onderzoek af met de evaluatie "grote nalatigheid", maar zag er geen strafbare feiten of intenties in.



Assange had eerder al herhaaldelijk laten verstaan dat hij Clinton en haar politiek niet kan verdragen. Op Fox zei hij dat een presidentschap onder Clinton gevaarlijk is. Over Donald Trump liet hij zich niet uit.



De New York Times had onlangs nagegaan dat publicaties van Wikileaks vaak "Russische belangen in de kaart spelen". Ook wordt er door enkele Amerikaanse media over gedebatteerd of over de e-mails van Clinton zo ongepast intensief mag bericht worden en Trump eigenlijk meer en meer kan doen en laten wat hij wil.



Assange verblijft al meer dan vier jaar in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen om een uitlevering aan Zweden te ontlopen.