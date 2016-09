Koninklijk Paleis tweet kattenfoto: account gehackt?

Door: redactie

6/09/16 - 21u53

Een foto van een kat bij valavond op een terras in Brussel, met een bijhorende tekst: "Quiet evening on the terrace..." . Het Paleis verstuurde die tweet rond 20.30 uur om hem meteen erna te verwijderen. Volgens woordvoerder Pierre-Emmanuel De Bauw werd de tweet niet verzonden door het Paleis, maar hij benadrukt dat de account @MonarchieBe volledig beveiligd is.