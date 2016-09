Gegevens van bijna 800.000 accounts op pornosite Brazzers verschijnen online

Door: redactie

5/09/16 - 14u31 Bron: Tweakers

© ap.

Hacking De gegevens van bijna 800.000 accounts van pornosite Brazzers zijn online verschenen. De datadump zou te herleiden zijn tot een hack van het forum van de site in 2013. Toch staan er ook de accountgegevens tussen van mensen die zich nooit hebben aangemeld voor het forum.

Het gaat om 790.724 e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden in klare tekst. De site Vigilante, die gespecialiseerd is in het publiceren van datalekken, verstrekte de gegevens ter verificatie aan de techsite Motherboard.



De dataset die Vigilante in handen kreeg, bevat feitelijk 928.072 items, maar veel daarvan zijn dubbels. Het gaat volgens de site om een dump uit 2013 en in een reactie laat een Brazzers-woordvoerder weten dat de zaak gelijkenissen vertoont met een hack van het Brazzersforum in 2012. Destijds wist de dader misbruik te maken van een kwetsbaarheid in vBulletin, Brazzers zelf zou niet kwetsbaar geweest zijn.



"We deelden gebruikersaccounts tussen Brazzers en het Brazzersforum voor het gebruiksgemak", stelt de woordvoerder van de pornosite, die garandeert dat er beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Als gevolg van dit delen, zijn de accountgegevens van gebruikers nu online gekomen die zich wel voor de site, maar nooit voor het forum hebben opgegeven.



In 2012 was Brazzers eveneens slachtoffer van een andere hack. Een 17-jarige die handelde uit naam van Anonymous kraakte toen een niet langer actieve site, waarbij gegevens van 350.000 accounts werden buitgemaakt.