Rapport: "Extreemrechtse blanken kunnen op Twitter quasi ongestraft hun gang gaan"

1/09/16

Twitter Blanke nationalisten en zelfverklaarde nazi-aanhangers in de Verenigde Staten kunnen hun gedachtengoed "relatief ongestraft" verspreiden op Twitter. Bovendien hebben ze vaak aanzienlijk meer volgers dan militante islamisten, zo blijkt uit een onderzoek van de George Washington University.

De onderzoekers namen de accounts van achttien prominente blanke nationalisten, waaronder de American Nazi Party, onder de loep. Zij zagen hun aantal volgers de voorbije jaren de hoogte in gaan tot meer dan 25.000. In 2012 waren dat er nog maar 3.500, zo blijkt uit de studie. Tegelijk zag terreurgroep IS zijn invloed op Twitter achteruitgaan. Inmiddels ligt het gemiddeld aantal volgers van nazi-accounts meer dan 22 keer hoger dan van IS-aanhangers, aldus de onderzoekers.



Dat heeft onder meer te maken met de agressieve campagne van Twitter om IS-aanhangers van het sociale netwerk te weren. In augustus liet Twitter nog weten dat het sinds midden 2015 zo'n 360.000 accounts had verwijderd wegens dreigen met of promoten van terroristische activiteiten. Ondanks die felle campagne tegen islamitische extremisten, kunnen blanke rechtsextremisten relatief ongestoord hun gang gaan op Twitter, stellen de onderzoekers in een rapport.



Een woordvoerder van Twitter weigerde tegenover persbureau Reuters, dat het onderzoek kon inkijken, commentaar te geven.